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Байден у Європі: продовжимо покладати на Росію економічні санкції

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П'ятниця 25 березня 2022 02:58
Байден у Європі: продовжимо покладати на Росію економічні санкції Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден в рамках засідання Європейської Ради в Брюсселі заявив, що його країна продовжить накладати економічні санкції на Росію за її дії на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

"Сьогодні я брав участь у засіданні Європейської Ради в Брюсселі. Ми зобов'язалися надавати подальшу гуманітарну допомогу тим, хто рятується від насильства в Україні, і продовжувати покладати на Росію економічні витрати за її дії", - йдеться в офіційному повідомленні президента США.

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