Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку. Его поддержали другие политики
Президент США Джо Байден во вторник призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Как известно, губернатора обвиняют в сексуальных домогательствах, от которых пострадало 11 женщин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today.
Об отставке губернатора Байден говорил еще в марте, как только заговорили о том, что Куомо может быть причастен к домогательствам.
"Я думаю, он должен уйти в отставку", - сказал Байден.
В то же время Байден не исключает, что в что некоторых случаях объятия Куомо в адрес женщин могли быть "совершенно невинными".
"Но, очевидно, генеральный прокурор решил, что есть вещи, которых нет", - сказал Байден.
Еще до того, как расследование о домогательствах началось, большинство делегации Конгресса Нью-Йорка, в том числе лидер большинства в Сенате Чак Шумер и сенатор Кирстен Гиллибранд призвали Куомо уйти в отставку.
После отчета прокуратуры призывы к его отставке были возобновлены. Отставку Куомо также потребовали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
Сам губернатор отрицает обвинения. Те моменты, когда он целовал, обнимал известных политиков и коллег, он называет невинными и шуточными.
"Я делаю это со всеми... Я подшучиваю над людьми. Я рассказываю анекдоты... Факты сильно отличаются от того, что было изображено", - утверждает Куомо.
Напомним, ранее сообщалось, что губернатор Нью-Йорка обвиняется в домогательствах, от которых пострадало несколько женщин. Речь идет об объятиях, намеках, которые делал политик.