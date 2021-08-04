Байден призвал губернатора Нью-Йорка уйти в отставку. Его поддержали другие политики

Президент США Джо Байден во вторник призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо . Как известно, губернатора обвиняют в сексуальных домогательствах, от которых пострадало 11 женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USA Today .

Об отставке губернатора Байден говорил еще в марте, как только заговорили о том, что Куомо может быть причастен к домогательствам.

"Я думаю, он должен уйти в отставку", - сказал Байден.

В то же время Байден не исключает, что в что некоторых случаях объятия Куомо в адрес женщин могли быть "совершенно невинными".

"Но, очевидно, генеральный прокурор решил, что есть вещи, которых нет", - сказал Байден.

Еще до того, как расследование о домогательствах началось, большинство делегации Конгресса Нью-Йорка, в том числе лидер большинства в Сенате Чак Шумер и сенатор Кирстен Гиллибранд призвали Куомо уйти в отставку.

После отчета прокуратуры призывы к его отставке были возобновлены. Отставку Куомо также потребовали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Сам губернатор отрицает обвинения. Те моменты, когда он целовал, обнимал известных политиков и коллег, он называет невинными и шуточными.