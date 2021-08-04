Байден закликав губернатора Нью-Йорку піти у відставку. Його підтримали інші політики

Президент США Джо Байден у вівторок закликав піти у відставку губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо . Як відомо, губернатора звинувачують у сексуальних домаганнях, від яких постраждало 11 жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USA Today .

Про відставку губернатора Байден говорив ще в березні, як тільки заговорили про те, що Куомо може бути причетний до домагань.

"Я думаю, він повинен піти у відставку", - сказав Байден.

У той же час Байден не виключає, що в деяких випадках обійми Куомо на адресу жінок могли бути "абсолютно безневинними".

"Але, очевидно, генеральний прокурор вирішив, що є речі, яких немає", - сказав Байден.

Ще до того, як розслідування про домагання почалося, більшість делегації Конгресу Нью-Йорка, в тому числі лідер більшості в Сенаті Чак Шумер та сенатор Кірстен Гіллібранд закликали Куомо піти у відставку.

Після звіту прокуратури заклики до відставки було відновлено. Відставку Куомо також зажадали спікер палати представників Ненсі Пелосі, мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Сам губернатор заперечує звинувачення. Ті моменти, коли він цілував, обіймав відомих політиків і колег, він називає невинними і жартівливими.