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Байден прийняв "Голден Стейт" у Білому домі: президент США отримав подарунок від Каррі

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Вашингтон, Середа 18 січня 2023 13:00
Байден прийняв "Голден Стейт" у Білому домі: президент США отримав подарунок від Каррі Фото: Джо Байден зустрівся з чемпіонами НБА-2022 (facebook.com/POTUS)
Автор: Антон Федорців

Делегація "Голден Стейт Ворріорз" відвідала резиденцію президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Разом із віце-президенткою Камалою Гарріс він вшанував чемпіонів Національної баскетбольної асоціації-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter глави держави.

Баскетболісти, тренерський штаб і персонал "Ворріорз" навідалися до столиці в статусі чинних чемпіонів НБА. Американський президент відзначив видатні успіхи команди в останнє десятиліття.

"У цьому Білому домі завжди раді "Голден Стейт". Чотири титули чемпіона НБА та шість фіналів за останні вісім сезонів. Непогано, хлопці", – заявив Байден, який отримав від лідера каліфорнійців Стефа Каррі майку з 46-м номером.

MVP фіналу-2022 також виступив від імені клубу. Для "Голден Стейт" цей візит до Білого дому став лише другим від сезону 2014/15. Після завоювання чемпіонських титулів у 2017 та 2018 рр. "Ворріорз" відмовилися від зустрічі з тодішнім президентом Дональдом Трампом.

"Вдячний президенту Байдену та віце-президентці Гарріс за запрошення. Ми ніколи не сприймаємо це як належне. Ми цінуємо можливість пригадати минулорічне досягнення, зібратися разом, відсвяткувати успіх", – пояснив Каррі.

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Джозеф Байден НБА Голден Стейт Баскетбол
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