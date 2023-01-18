Байден принял "Голден Стэйт" в Белом доме: президент США получил подарок от Карри
Делегация "Голден Стэйт Уорриорз" посетила резиденцию президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Вместе с вице-президентом Камалой Харрис он почтил чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации-2022.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter главы государства.
Баскетболисты, тренерский штаб и персонал "Уорриорз" посетили столицу в статусе действующих чемпионов НБА. Американский президент отметил выдающиеся успехи команды в последнее десятилетие.
"В этом Белом доме всегда рады "Голден Стэйт". Четыре титула чемпиона НБА и шесть финалов за последние восемь сезонов. Неплохо, ребята", – заявил Байден, получивший от лидера калифорнийцев Стефа Карри майку с 46-м номером.
MVP финала-2022 также выступил от имени клуба. Для "Голден Стэйт" этот визит в Белый дом стал лишь вторым после сезона 2014/15. После завоевания чемпионских титулов в 2017 и 2018 гг. "Уорриорз" отказались от встречи с тогдашним президентом Дональдом Трампом.
"Благодарен президенту Байдену и вице-президенту Харрис за приглашение. Мы никогда не воспринимаем это как должное. Мы ценим возможность вспомнить прошлогоднее достижение, собраться вместе, отпраздновать успех", – объяснил Карри.
Join @VP and me as we welcome the Golden State Warriors to the White House to celebrate their 2022 NBA championship. https://t.co/SDnZOqOesB— President Biden (@POTUS) January 17, 2023
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