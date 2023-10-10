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Байден пригрозив тим, хто хоче втрутитися у війну Ізраїлю з ХАМАС

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країни, які хочуть втрутитися у війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, мають утриматись від таких дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента США Джо Байдена.

"Дозвольте мені ще раз сказати будь-якій країні, будь-якій організації, яка думає взяти участь у цій ситуації, я хочу вам сказати: не робіть цього", - наголосив глава американської держави.

Він нагадав, що США посилили свою військову присутність у регіоні, зокрема перекинули туди свій найбільший авіаносець.

"І ми готові перекинути додаткові сили та засоби у разі потреби", - додав Байден.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю та почали розстрілювати як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Ізраїль почав атакувати бойовиків ХАМАСу на території сектору Газа. Як зазначив міністр оборони країни Йоав Галант, Ізраїль зараз переходить у повноцінний наступ.

При цьому низка країн виступила з підтримкою бойовиків з ХАМАС. Зокрема це Ємен і Іран. Також атакувати Ізраїль з території Лівану вже розпочали бойовики "Хезболли".

 

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ХАМАССполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІзраїльІранПалестинаСектор Газа