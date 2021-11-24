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Байден пригласил Украину на виртуальный саммит за демократию

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины. В списке приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

К мероприятию, которое состоится в период с 9 по 10 декабря, присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии.

"Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", - указывают в Госдепе США.

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:

  • защита от авторитаризма;
  • противодействие коррупции и борьба с ней;
  • содействие уважению прав человека.

В саммите примут участие, в частности, государства-члены Европейского Союза, Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и т.д.

Ранее мы писали, что США ввели санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком-2".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден