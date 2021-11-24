Байден запросив Україну на віртуальний саміт за демократію

Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, у тому числі України. У списку запрошених країн відсутні Китай, Росія і Туреччина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.

До заходу, який відбудеться в період з 9 по 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору. Переговори будуть присвячені проблемам і можливостям, з якими стикаються демократії.

"Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном", - вказують в Держдепі США.

Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи за трьома ключовими темами:

захист від авторитаризму;

протидія корупції та боротьба з нею;

сприяння повазі прав людини.

У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Афіканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія тощо.