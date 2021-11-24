Байден запросив Україну на віртуальний саміт за демократію
Президент США Джо Байден запросив на віртуальний саміт за демократію представництва 110 країн, у тому числі України. У списку запрошених країн відсутні Китай, Росія і Туреччина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу США.
До заходу, який відбудеться в період з 9 по 10 грудня, приєднаються лідери урядів, громадянського суспільства та приватного сектору. Переговори будуть присвячені проблемам і можливостям, з якими стикаються демократії.
"Саміт надасть лідерам платформу для оголошення як індивідуальних, так і колективних зобов'язань, реформ та ініціатив щодо захисту демократії і прав людини в країні і за кордоном", - вказують в Держдепі США.
Учасники віртуальної зустрічі зможуть озвучити внутрішні та міжнародні ініціативи за трьома ключовими темами:
- захист від авторитаризму;
- протидія корупції та боротьба з нею;
- сприяння повазі прав людини.
У саміті візьмуть участь, зокрема, держави-члени Європейського Союзу, Індія, Південно-Афіканська Республіка, Філіппіни, Грузія, Литва, Латвія тощо.
Раніше ми писали, що США ввели санкції проти компанії і судна, пов'язаних з "Північним потоком-2".