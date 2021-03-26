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Байден пригласил Путина и Си Цзиньпина на переговоры по климату

Автор: Андрей Козловский

Президент США Джо Байден направил приглашение российскому коллеге Владимиру Путину для участия в переговорах по климату. Также он пригласил на это мероприятие председателя Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщает Associated Press.

"Президент Байден приглашает Владимира Путина и Си Цзиньпина на крупные переговоры его администрации по вопросам глобального климата", - говорится в сообщении.

При этом собеседник агентства не раскрыл детали ожидаемых переговоров.

Для администрации нового президента США это будут первые крупные переговоры по вопросам глобального климата.

Напомним, ранее Джо Байден сделал ряд заявлений о Владимире Путине. В частности, он назвал его убийцей. Кроме того, американский лидер пообещал привлечь Путина к ответственности за вмешательство в выборы его страны 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.

После этого стало известно, что МИД России на фоне обострения в отношениях с США начал подготовку нового телефонного разговора между Путиным и Байденом.

Также РБК-Украина писало, что Байден ранее провел первый телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином.

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