Байден о прекращении поставок Россией газа в Европу: не позволим запугивать наших партнеров

Президент США Джо Байден заявил, что не позволит России запугивать или шантажировать европейских партнеров. США также не позволят России использовать свою нефть, чтобы избежать последствий агрессии.

"Мы работаем с другими странами, такими как Южная Корея, Япония и Катар, чтобы помочь нашим европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом, удовлетворить свои энергетические потребности другими способами. Агрессия не победит. Угрозы не победят", - заявил президент США.

Он также подчеркнул, что сложившаяся ситуация – это еще одно напоминание о необходимости для Европы и всего мира переходить на чистые источники энергии. Байден сообщил, что только за прошлый год США развернули больше солнечных, ветровых и аккумуляторных накопителей, чем когда-либо в истории, чего достаточно для питания 56 миллионов домов.