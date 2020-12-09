ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Байден представил план по борьбе с пандемией на первые 100 дней президентства

Вашингтон, Среда 09 декабря 2020 06:49
Байден представил план по борьбе с пандемией на первые 100 дней президентства
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Избранный президент США Джо Байден изложил свой план борьбы с пандемией коронавируса в течение первых 100 дней своего пребывания в должности. По словам Байдена, его администрация проведет 100 млн вакцинация после того, как он вступит в должность.

Об этом сообщает CNN.

Также Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.

Он добавил, что не рассчитывает победить пандемию в США за первые 100 дней своего президентства.

"Мы не сразу попали в эту неразбериху и не сможем выйти из нее быстро. Это займет некоторое время", - констатировал он.

Байден указал, что необходимы немедленные действия, чтобы задействовать достаточно ресурсов для распространения и производства вакцины.

Напомним, Министерство здравоохранения и социальных служб США совместно с Министерством обороны объявили о соглашении, подписанном с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что даже после появления вакцины от коронавируса останется потребность в ношении защитных масок и социальном дистанцировании.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Джозеф БайденКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь