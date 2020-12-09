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Байден представив план з боротьби з пандемією на перші 100 днів президентства

Вашингтон, Середа 09 грудня 2020 06:49
Байден представив план з боротьби з пандемією на перші 100 днів президентства
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Обраний президент США Джо Байден виклав свій план боротьби з пандемією коронавірусу протягом перших 100 днів свого перебування на посаді. За словами Байдена, його адміністрація проведе 100 млн вакцинація після того, як він вступить на посаду.

Про це повідомляє CNN.

Також Байден повторив свою пропозицію посилити вимоги до носіння масок. За його словами, їхнє носіння має стати обов'язковим у будинках, що належать федеральному уряду, і в громадському транспорті.

Він додав, що не розраховує перемогти пандемію в США за перші 100 днів свого президентства.

"Ми не відразу потрапили в цю плутанину і не зможемо вийти з неї швидко. Це займе певний час", - констатував він.

Байден вказав, що необхідні негайні дії, щоб залучити достатньо ресурсів для поширення та виробництва вакцини.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США спільно з Міністерством оборони оголосили про угоду, підписану з компанією Moderna про виробництво й постачання 100 млн доз вакцини проти COVID-19.

Раніше головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявляв, що навіть після появи вакцини від коронавірусу залишиться потреба в носінні захисних масок і соціальному дистанціюванні.

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