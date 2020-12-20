Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден представил новых членов своей администрации. Они будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Об этом сообщает Reuters.

Если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, Майкл Риган станет первым чернокожим, который возглавит Агентство по охране окружающей среды.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в Администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхольм станет министром энергетики в правительстве Байдена.

Напомним, Байден пообещал создать "самое разнообразное" правительство в истории США. Байден хочет, чтобы в состав будущего американского правительства вошли представители различных рас и гендеров.

Ранее Джо Байден определился с кандидатом на пост министра финансов. Он выдвинул бывшую главу Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Кроме того, стало известно, что ключевые должности по коммуникации в администрации Байдена будут занимать женщины.

Напомним, администрация Байдена получит полномочия в январе в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом.