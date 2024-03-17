Байден пожартував про вік Трампа: один з кандидатів занадто старий, інший - я

Президент США Джо Байден пожартував над своїм суперником на майбутніх виборах республіканцем Дональдом Трампом. Лідер вказав на вік опонента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Байден зробив на званій вечері клубу "Грідайрон". Це щорічний захід, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти участь у заході.

Загалом виступ Байдена тривав близько 10 хвилин. На вечері були присутні понад 650 гостей, зокрема президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

"Один кандидат (у президенти США, - ред.) занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший - це я", - сказав 81-річний Байден про 77-річного Трампа.

Проте не весь виступ Байдена був жартівливим. Президент США також заявив, що преса "не є ворогом", заперечивши попередні заяви Трампа. Крім того, Байден згадав про Україну

"Ми не будемо схилятися, вони (українці, - ред.) не схилятимуться, і я не схилятимуся", - заявив він.

Президент США також говорив про війну в Україні з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбудуться 5 листопада. Головними кандидатами на пост американського президента стали чинний лідер Джо Байден (демократ) та колишній президент Дональд Трамп (республіканець).

Варто додати, що Трамп регулярно закликає до завершення війни в Україні й обіцяє зробити це у разі перемоги на майбутніх президентських виборах. Водночас він виступає за скорочення військової допомоги Україні.