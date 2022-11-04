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У Байдена пояснили, що буде за допомогою Україні після виборів у США

Фото: радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Військова та фінансова підтримка України з боку США продовжиться, незважаючи на те, яким буде результат виборів до Конгресу.

Про це на брифінгу у Києві заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я впевнений, що допомога Україні збережеться. Я думаю, що так само думає і президент Байден. Буквально вчора тут були сенатори Кунц та Портман, це республіканець та демократ, і вони чітко зазначили, що буде підтримка України у вигляді тих чи інших ресурсів", - зазначив він.

За його словами, Байден продовжить працювати над тим, що стосується військової та фінансової підтримки України. Це, зокрема, обговорювалося сьогодні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми плануємо, що будуть ресурси та голоси, щоб забезпечити підтримку з боку обох партій", - додав Салліван.

Нагадаємо, раніше помічниця голови Держдепу США Карен Донфрід в інтерв'ю РБК-Україна запевнила, що у Республіканській та Демократичній партіях підтримують Київ, тож підтримка збережеться.

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