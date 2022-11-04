У Байдена пояснили, що буде за допомогою Україні після виборів у США

"Я впевнений, що допомога Україні збережеться. Я думаю, що так само думає і президент Байден. Буквально вчора тут були сенатори Кунц та Портман, це республіканець та демократ, і вони чітко зазначили, що буде підтримка України у вигляді тих чи інших ресурсів", - зазначив він.

За його словами, Байден продовжить працювати над тим, що стосується військової та фінансової підтримки України. Це, зокрема, обговорювалося сьогодні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Ми плануємо, що будуть ресурси та голоси, щоб забезпечити підтримку з боку обох партій", - додав Салліван.