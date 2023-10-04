Байден про постачання ATACMS Україні: ми виконали все, що просив Зеленський

У президента Байдена запитали, чи обіцяв він Зеленському передати ракети ATACMS для України.

"Я розмовляв із Зеленським, і все, що він просив, ми виконали", - відповів президент.

ATACMS для України

Наприкінці вересня видання Newsweek повідомляло, що Україна найближчими днями отримає зелене світло на отримання вироблених у США ракет із касетними боєприпасами великої дальності. Йдеться і про ракети M26, M26A1 і M39 дальністю 36 км, 45 км і 160 км відповідно.

Інші Західні ЗМІ раніше заявляли про те, що питання передачі далекобійних ATACMS зрушило з мертвої точки. Під час зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена останній повідомив лідера України про те, що Штати нададуть невелику кількість ракет ATACMS, повідомило NBC News.