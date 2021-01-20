Новый президент США Джо Байден пообещал победить экстремизм и терроризм в США. Он заявил, что будет президентом для всех американцев.

Об этом он заявил во время инаугурационной речи, трансляцию ведет "Радио Свобода".

"Усиление политического экстремизма, сторонники теории превосходства белых и терроризм в стране - это то, чему мы должны противостоять... И мы одержим над ними победу", - заверил Байден.

Также он заявил, что США готовы к восстановлению сотрудничества с другими странами.

"Вот мое послание тем, кто находится за пределами наших границ. Америка прошла испытания, и мы стали сильнее для этого. Мы восстановим наши союзы и снова будем взаимодействовать с миром", - сказал он.

Напомним, Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового лидера страны.

Также сегодня, 20 января, Камала Харрис официально вступила в должность вице-президента Соединенных Штатов. Она приняла присягу.