Байден помилував свого сина Гантера відразу за двома кримінальними справами

У неділю президент США Джо Байден оголосив, що помилував свого сина Гантера Байдена. Цього місяця йому мали винести вирок за злочини, пов'язані з незаконним обігом зброї та ухиленням від сплати податків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому та CNN.
"Сьогодні я підписав помилування для мого сина Гантера. З того дня, як я вступив на посаду, я сказав, що не втручатимуся в прийняття рішень Міністерством юстиції, і я дотримався свого слова, навіть коли я спостерігав, як мого сина вибірково і несправедливо переслідували", - йдеться у заяві.
У відповідь на ухвалене рішення Гантер Байден заявив, що після помилування присвятить життя допомоги людям залежністю.
CNN зазначає, що офіційне помилування не може бути скасовано новообраним президентом США Дональдом Трампом.
У той же час, помилувавши свого сина, Байден порушив публічну обіцянку, яку він давав до і після виходу з президентських перегонів 2024 року.
"Президент та його головний представник у Білому домі недвозначно заявили, що в тому числі після перемоги Трампа на виборах 2024 року, що він не помилує Гантера Байдена і не пом'якшить йому вирок", - пише CNN.
Помилування означає, що Хантера Байдена не буде засуджено за свої злочини. Ухвалене рішення виключає будь-яку можливість його ув'язнення, що було можливо раніше.
CNN припускає, що судді у справах Хантера молодшого, ймовірно, скасують слухання щодо вироку, які були заплановані на 12 грудня у справі про зброю та 16 грудня у справі про податки.
Нагадаємо, у червні 2023 року син чинного президента США визнав свою провину в податкових порушеннях і уклав угоду з прокуратурою у справі про кримінальний злочин, пов'язаний із вогнепальною зброєю.
Ідеться про ситуацію, що сталася в жовтні 2018 року, коли Гантер Байден під час купівлі револьвера Colt Cobra 38SPL надав неправдиву інформацію продавцю, заявивши, що не вживає наркотиків.
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