Байден пом'якшив вироки 2500 засудженим за злочини, пов'язані з наркотиками

Президент США Джо Байден, який незабаром залишить пост, оголосив у п'ятницю, 17 листопада, що пом'якшує вироки майже 2500 осіб. Мова йде про засуджених за ненасильницькі злочини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"(Ті, кому вигідні ухвалені в п'ятницю заходи - ред.), відбувають непропорційно тривалі строки покарання порівняно з тими, які вони отримали б сьогодні згідно з чинним законодавством, політикою та практикою", - заявив Байден.
У заяві Білого дому йдеться про те, що цей крок надає можливість помилування людям, яких було обговорено на основі дискредитованих відмінностей у покараннях за злочини, пов'язані з креком і порошковим кокаїном, а також на основі застарілих покарань за злочини, пов'язані з наркотиками.
Байден зазначив, що до теперішнього моменту він виніс більше помилування і пом'якшення покарання, ніж будь-який інший його попередник.
Reuters додало, що в грудні Байден пом'якшив вироки 37 із 40 федеральних ув'язнених, засуджених до смертної кари, замінивши їх довічним ув'язненням без права дострокового звільнення.
Того ж місяця він також оголосив про помилування 39 осіб, засуджених за ненасильницькі злочини, і пом'якшення вироків майже 1500 іншим особам, які відбувають тривалі терміни тюремного ув'язнення.
Крім того, президент США зазнав критики за помилування свого сина Хантера Байдена, який визнав себе винним у податкових порушеннях і був засуджений за звинуваченнями, пов'язаними з вогнепальною зброєю.
Також агентство пише, що президенти зазвичай віддають розпорядження про помилування ближче до кінця свого терміну.
Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп хоче помилувати деяких своїх прихильників, які штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року в спробі перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Байдена на виборах 2020 року.
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