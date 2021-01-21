Байден получил "великодушное" письмо от Трампа

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Новый президент США Джо Байден рассказал о послании от своего предшественника Дональда Трампа. По его словам, предыдущий глава Белого дома оставил "великодушное" письмо.

Об этом сообщает Reuters.

Однако Байден предпочел не разглашать содержимое послания, поскольку, по его словам, это письмо личного характера. Впрочем, добавил Байден, он, может быть, расскажет подробности позже, после личного разговора с Трампом.

О том, что Трамп исполнил хотя бы одну из президентских традиций, связанных с передачей полномочий преемнику, оставив письмо своему преемнику в Овальном кабинете, сообщалось 20 сентября. Тогда в Белом доме также отказались раскрыть текст письма.

Традиция оставлять записку президентом перед выездом из Белого дома относительно недавняя. Первым ее оставил президент Рональд Рейган для Джорджа Буша-старшего в 1989 году. В ней он написал афоризм "Не позвольте индейкам сбить вас с ног" и нарисовал слона (символ Республиканской партии - прим.) в окружении этих птиц.

20 января Джозеф Байден и Камала Харрис принесли присягу и стали 46-ми президентом и вице-президентом США соответственно.

Ранее президент США Дональд Трамп покинул Белый дом и вылетел из Вашингтона во Флориду, где будет жить в своей резиденции.