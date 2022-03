Байден пока не планирует визит в Украину, - постпред США при ООН

"Насколько я знаю, это (визит Байдена в Украину, - ред.) не на повестке дня. Президент собирается посетить Европу, он проведет встречи со всеми нашими партнерами и союзниками. Я не слышала ничего о возможном визите президента в Украину… Эта страна охвачена войной, я не могу представить, чтобы такой визит был бы на повестке дня", - отметила дипломат.

US Ambassador to the UN Linda Thomas-Greenfield says that President Biden visiting Kyiv on his upcoming European trip is "not on the table."



"This is a country at war. I can't imagine that would be on the table." pic.twitter.com/lYoTVaLUZm