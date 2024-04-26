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Байден погодився брати участь у дебатах з Трампом

Вашингтон, П'ятниця 26 квітня 2024 21:20
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Байден погодився брати участь у дебатах з Трампом Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден має намір взяти участь у дебатах з колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Байдена наводить Reuters.

"Так. Я не знаю, коли. Я радий подебатувати з ним", - заявив Байден.

Реакція Трампа

Дональд Трамп у своїй соцмережі TruthSocial запропонував провести дебати у суді Нью-Йорка, де проти нього слухається справа.

Також він додав, що не вірить у готовність Байдена до участі у дебатах.

Що передувало

Як пише Reuters, Байден уперше погодився на участь у дебатах із Трампом. Раніше президент США не давав своєї згоди і зазначав, що "буде дивитися на поведінку" свого конкурента.

Запропонував провести дебати сам Трамп. Він кинув виклик Байдену минулого місяця, заявивши, що готовий дебатувати "у будь-який час і в будь-якому місці".

Президентські вибори у США

Нагадаємо, ще у березні президент США Джо Байден був обраний головним кандидатом на президентських виборах від демократів, а Дональд Трамп - від республіканців.

Вибори заплановані на 5 листопада цього року. За даними останніх соцопитувань, які проводили в США, явного фаворита поки немає.

Також під час президентських виборів відбуватимуться вибори до Сенату та Палати представників США.

Інавгурація президента США має відбутися 20 січня 2025 року.

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