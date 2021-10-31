UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден поднял вопрос поддержки Украины

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден встретился с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель и вице-канцлером, кандидатом на должность главы немецкого правительства Германии Олафом Шольцем. На встрече Байден поднял вопрос поддержки Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Он поздравил канцлера Меркель с более чем 16-летним руководством по вопросам, имеющим важное значение для общей безопасности и процветания, а также для трансатлантических отношений.

"Байден подчеркнул важность продолжения работы по реализации Совместного заявления США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы Россия не могла манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях", - говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе усилия по обеспечению продолжения гуманитарной помощи. Президент Байден поблагодарил Германию за то, что она приняла 35 000 афганцев, переехавших в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСеверный поток-2