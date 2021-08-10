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Байден подякував владі Японії за Олімпіаду і підтримав Паралімпійські ігри

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США, Вівторок 10 серпня 2021 07:41
Байден подякував владі Японії за Олімпіаду і підтримав Паралімпійські ігри Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга провели телефонну розмову. В ході бесіди Байден подякував прем'єр-міністру Японії за успішне проведення Олімпійських ігор в Токіо і висловив підтримку Паралімпійським іграм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Американський президент підтримав план Японії з проведення "безпечної і надійної" Олімпіади, незважаючи на побоювання.

"Байден аплодував виступам всіх спортсменів і підкреслив успіхи японських і американських олімпійців", - йдеться в заяві Білого дому.

Також Байден висловив підтримку проведенню Параолімпійських ігор, які за інформацією Білого дому, почнуться в кінці місяця.

"Президент також підтвердив свою незмінну підтримку проведення Японією Паралімпійських ігор, відзначивши при цьому заходи громадської охорони здоров'я, прийняті для того, щоб Олімпійські спортсмени могли змагатися в кращих традиціях олімпійського духу", - йдеться в повідомленні.

Паралімпійські ігри плануються з 24 серпня по 5 вересня.

Після телефонної розмови Суга також сказав журналістам, що обговорив з Байденом співпрацю для подальшого просування вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, що в Японії медики наполягали на введенні надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. У столиці не вистачало місць у лікарнях.

Раніше повідомлялося, що організаторів Олімпіади злякав тайфун, який насувався на Токіо. Через нього довелося скасувати деякі змагання.

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