Байден подякував владі Японії за Олімпіаду і підтримав Паралімпійські ігри
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга провели телефонну розмову. В ході бесіди Байден подякував прем'єр-міністру Японії за успішне проведення Олімпійських ігор в Токіо і висловив підтримку Паралімпійським іграм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.
Американський президент підтримав план Японії з проведення "безпечної і надійної" Олімпіади, незважаючи на побоювання.
"Байден аплодував виступам всіх спортсменів і підкреслив успіхи японських і американських олімпійців", - йдеться в заяві Білого дому.
Також Байден висловив підтримку проведенню Параолімпійських ігор, які за інформацією Білого дому, почнуться в кінці місяця.
"Президент також підтвердив свою незмінну підтримку проведення Японією Паралімпійських ігор, відзначивши при цьому заходи громадської охорони здоров'я, прийняті для того, щоб Олімпійські спортсмени могли змагатися в кращих традиціях олімпійського духу", - йдеться в повідомленні.
Паралімпійські ігри плануються з 24 серпня по 5 вересня.
Після телефонної розмови Суга також сказав журналістам, що обговорив з Байденом співпрацю для подальшого просування вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
Нагадаємо, що в Японії медики наполягали на введенні надзвичайного стану через пандемію коронавірусу. У столиці не вистачало місць у лікарнях.
Раніше повідомлялося, що організаторів Олімпіади злякав тайфун, який насувався на Токіо. Через нього довелося скасувати деякі змагання.