Байден подякував владі Японії за Олімпіаду і підтримав Паралімпійські ігри

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга провели телефонну розмову. В ході бесіди Байден подякував прем'єр-міністру Японії за успішне проведення Олімпійських ігор в Токіо і висловив підтримку Паралімпійським іграм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

Американський президент підтримав план Японії з проведення "безпечної і надійної" Олімпіади, незважаючи на побоювання.

"Байден аплодував виступам всіх спортсменів і підкреслив успіхи японських і американських олімпійців", - йдеться в заяві Білого дому.

Також Байден висловив підтримку проведенню Параолімпійських ігор, які за інформацією Білого дому, почнуться в кінці місяця.

"Президент також підтвердив свою незмінну підтримку проведення Японією Паралімпійських ігор, відзначивши при цьому заходи громадської охорони здоров'я, прийняті для того, щоб Олімпійські спортсмени могли змагатися в кращих традиціях олімпійського духу", - йдеться в повідомленні.

Паралімпійські ігри плануються з 24 серпня по 5 вересня.