Байден планує заборонити розробку нових родовищ нафти і газу, - Bloomberg

Президент США Джо Байден має намір заборонити нові морські розробки нафти та газу на прибережній території США. Таке рішення може бути прийняте 6 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, це рішення виключає продаж прав на буріння в водах Атлантики та Тихого океану, а також у східній частині Мексиканської затоки.

Рішення Байдена, яке має бути оголошено 6 січня, як пише видання, "ще більше покращить його репутацію щодо клімату", поглибивши його досвід сприяння збереженню та нульовому викиду енергії.

Він базується на серії кроків Білого дому в останню хвилину щодо захисту земель і захисту навколишнього середовища до того, як новообраний президент Дональд Трамп вступить на посаду.

Чому це рішення не на руку Трампу

На відміну від інших кроків, які Байден зробив для обмеження розробки викопного палива та викидів парникових газів, які спричиняють зміну клімату, "цей крок може мати тривалий термін служби, що ускладнить намір Трампа збільшити видобуток нафти та газу всередині країни".

" Це тому, що запланована проголошення Байдена ґрунтується на 72-річному положенні федерального закону, який надає президентам широкі повноваження вилучати води США з нафтового лізингу без прямого дозволу на відкликання", - зазначає Bloomberg.

Водночас, як пишуть автори, це рішення не вплине на буріння та іншу діяльність за існуючими договорами оренди.

"Це також залишає відкритим шлях для законодавців-республіканців, щоб розпорядитися про продаж нафти в центральній і західній частині Перської затоки в оренду як спосіб збільшити дохід, який міг би компенсувати витрати на продовження зниження податків", - зазначається в статті.

Екологи заявили, що крок Байдена гарантує, що нафтові компанії не зможуть використовувати запаси в східній Перській затоці та південній частині Тихого океану, які вже давно ваблять промисловість. Вони додали, що захист відповідає зростаючому суспільному інтересу до обмеження морського буріння нафти.

Своєю чергою, прихильники нафтової промисловості заявили, що заплановані дії обмежують енергетичну потужність США, навіть коли країна стоїть на порозі очікуваного різкого зростання попиту на електроенергію з боку центрів обробки даних, штучного інтелекту та виробництва.

Журналісти уточнюють, що Трамп міг би наказати скасувати дії Байдена, так само як він намагався скасувати відкликання президента Барака Обами під час його першого терміну перебування на посаді. Але попередня спроба Трампа була відхилена федеральним окружним судом у 2019 році.