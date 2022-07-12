Байден передал Сенату на ратификацию протоколы о членстве Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден внес на ратификацию Сената Конгресса США протоколы о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО. Ранее он передал соответствующие документы в профильные комитеты палаты представителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Эти страны будут вносить вклад в альянс как в возможностях, так и в ресурсах, и они разделяют критически важные ценности с США. Присоединение Финляндии и Швеции поможет продвигать приоритеты США в НАТО", - заявил президент США.

Напомним, 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Несколько стран-участниц оборонного альянса уже ратифицировали их.

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