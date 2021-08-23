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Байден отреагировал на окончательное одобрение в США вакцины Pfizer

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Вашингтон, Понедельник 23 августа 2021 20:15
Байден отреагировал на окончательное одобрение в США вакцины Pfizer Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвал решение Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США окончательно одобрить вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech подтверждением того, что она безопасна и эффективна. Он призвал американцев сделать прививку от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Байдена в Facebook.

"FDA официально утвердила вакцину Pfizer от COVID-19 Хотя все три вакцины от коронавируса соответствовали строгим стандартам FDA в условиях чрезвычайной ситуации, это одобрение FDA должно дать дополнительную уверенность в том, что эта вакцина безопасна и эффективна", - написал Байден.

Президент добавил, что решение FDA - это сигнал для американцев, которые еще не сделали прививку, вакцинироваться как можно скорее.

Напомним, 23 августа FDA окончательно одобрило вакцину от коронавируса Pfizer-BioNTech для людей старше 16 лет.

Отметим, в июле американские ученые исследовали использование вакцины Pfizer для получения более высокого иммунитета от коронавируса.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Вакцина Коронавирус
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