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Байден відреагував на остаточне схвалення в США вакцини Pfizer

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Вашингтон, Понеділок 23 серпня 2021 20:15
Байден відреагував на остаточне схвалення в США вакцини Pfizer Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден назвав рішення управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США остаточно схвалити вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech підтвердженням того, що вона безпечна і ефективна. Він закликав американців зробити щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Байдена в Facebook.

"FDA офіційно затвердила вакцину Pfizer від COVID - 19 хоча всі три вакцини від коронавірусу відповідали суворим стандартам FDA в умовах надзвичайної ситуації, це схвалення FDA повинно дати додаткову впевненість в тому, що ця вакцина безпечна і ефективна", - написав Байден.

Президент додав, що рішення FDA-це сигнал для американців, які ще не зробили щеплення, вакцинуватися якомога швидше.

Нагадаємо, 23 серпня FDA остаточно схвалив вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech для людей старше 16 років.

Відзначимо, в липні американські вчені досліджували використання вакцини Pfizer для отримання більш високого імунітету від коронавірусу.

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