Байден відреагував на остаточне схвалення в США вакцини Pfizer

Президент США Джо Байден назвав рішення управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) США остаточно схвалити вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech підтвердженням того, що вона безпечна і ефективна. Він закликав американців зробити щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Байдена в Facebook .

"FDA офіційно затвердила вакцину Pfizer від COVID - 19 хоча всі три вакцини від коронавірусу відповідали суворим стандартам FDA в умовах надзвичайної ситуації, це схвалення FDA повинно дати додаткову впевненість в тому, що ця вакцина безпечна і ефективна", - написав Байден.

Президент додав, що рішення FDA-це сигнал для американців, які ще не зробили щеплення, вакцинуватися якомога швидше.