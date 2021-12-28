Байден отменил введенные из-за "Омикрона" ограничения на поездки из Африки

Президент США Джо Байден отменил ограничения на въезд в страну из Южноафриканской республики (ЮАР) и еще 7 африканских государств. Запрет перестанет действовать с 31 декабря 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
"Ограничения на поездки (в страны Южной Африки - ред.) больше не нужны для защиты здоровья населения", - цитирует издание указ Байдена.
По данным телеканала, ограничения на въезд в США из восьми африканских стран перестанут действовать с 31 декабря текущего года. Открытие границ затрагивает следующие государства:
Напомним, США с 29 ноября ограничили въезд из 8 южноафриканских стран из-за "Омикрона". Почти одновременно аналогичные запреты ввели Канада и еще ряд стран.
Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день штамм "Омикрон" выявили в 110 странах.