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Байден отменил указы Трампа об открытии границ. Кого и как будут пускать

Автор: РБК-Украина

Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение оставить в силе ограничения на въезд в США из стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Он также добавил в этот список ЮАР.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Президент Байден решил сохранить ранее введенные ограничения для европейской Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии. В ситуации, когда пандемия усугубляется и распространяются более заразные штаммы, не время снимать ограничения на международные поездки", - заявила она.

По словам Псаки, США также вводят ограничения для тех, кто приезжает из ЮАР, поскольку там был выявлен более заразный штамм коронавируса.

Также пресс-секретарь Белого дома отметила, что со вторника, 26 января, приезжающие в Соединенные Штаты из-за рубежа должны будут еще до вылета предъявлять представителям авиакомпаний отрицательные результаты теста на COVID.

Напомним, ранее 45 президент США Дональд Трамп отменил ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Затем пресс-секретарь Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение Трампа открыть границы для путешествия в Европу и Бразилию будет отменено. По ее словам, команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США.

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