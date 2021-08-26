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Байден отложил встречу с премьером Израиля из-за взрывов возле аэропорта в Кабуле

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден отложил на неопределенное время переговоры с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, который находится с визитом в Вашингтоне. Задержка вызвана тем, что глава Белого дома проводит консультации по Афганистану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios в Тель-Авиве Барака Равида.

"Белый дом уведомил канцелярию премьер-министра Израиля не покидать отель на данный момент для встречи с Байденом, которая должна была начаться в 11:30 (18:30 по Киеву - ред.)", - написал журналист в своем Twitter со ссылкой на израильского чиновника.

Как отмечает Равид, Байден проводит консультации в Белом доме из-за ситуации вокруг взрывов в Кабуле.

Напомним, Пентагон подтвердил гибель американских граждан при взрывах возле аэропорта Кабула.

В совершении атаки подозревают радикальное движение "Исламское государство".

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденИзраильАфганистанКабул