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Байден определился с кандидатом в генпрокуроры США: кто он

Автор: Дмитрий Левицкий

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатом на пост главы Министерства юстиции, который также является генеральным прокурором. На эту должность выдвинут судья Меррик Гарланд.

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Об этом говорится на портале переходной администрации США.

Байден также определился с кандидатурами заместителей будущего генпрокурора - это Лиза Монако, Ванита Гупта и Кристен Кларк.

Кто такой Меррик Гарланд

Сейчас Гарланд является судьей Апелляционного суда США по округу Колумбия. В 2016 году тогдашний президент США Барак Обама выдвигал Гарланда в Верховный суд, но республиканское большинство в Сенате отказалось поддержать его кандидатуру.

Кандидатуру Гарланда на должность главы Минюста также должен одобрить Сенат, однако в этот раз демократы получают большинство в этой палате американского Конгресса, поэтому с его назначением проблем, скорее всего, не будет.

Напомним, сегодня американский Конгресс утвердил победу Байдена на выборах президента США. Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

Также РБК-Украина писало, что, Байден рассказал, кто займет пост министра внутренних дел США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденГенпрокурор