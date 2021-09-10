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Байден обяжет работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные

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США, Пятница 10 сентября 2021 02:15
Байден обяжет работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Президента США Джо Байден обяжет работодателей вакцинировать сотрудников и предоставлять им за это выходные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Джо Байдена.

"Я поручаю Министерству труда потребовать от всех работодателей с более чем 100 сотрудниками обеспечить полную вакцинацию своих сотрудников или показать отрицательный результат не реже одного раза в неделю", - сообщил президент США.

Отметим, что некоторые крупнейшие компании уже потребовали этого: United, Disney, Tyson и Fox News.

"Никто не должен терять зарплату, чтобы получить вакцину или отвезти любимого человека на вакцинацию. Вот почему я поручаю министерству труда потребовать от работодателей предоставлять сотрудникам оплачиваемый отпуск для вакцинации", - добавил Байден.

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