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Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США

Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Белый дом задействует стратегический нефтяной резерв в рамках глобальных усилий стран-потребителей энергии, чтобы остановить стремительный рост цен на топливо в 2021 году. В общей сложности США выпустят 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Скоординированное использование запасов США, Индии, Китая, Японии, Республики Корея и Великобритании является первым подобным шагом в своем роде.

Министерство энергетики США обеспечит выпуск 50 млн баррелей из Стратегического нефтяного резерва двумя способами:

  • 32 млн баррелей будут обменом в течение следующих нескольких месяцев, высвобождая нефть, которая в конечном итоге вернется в Стратегический нефтяной резерв в ближайшие годы;
  • 18 млн баррелей станут ускоренной продажей нефти, которую ранее санкционировал Конгресс США, в течение следующих нескольких месяцев.

"Президент готов принять дополнительные меры, если потребуется, и готов использовать все свои полномочия, работая в координации с остальным миром для поддержания адекватных поставок по мере выхода из пандемии", - говорится в заявлении Белого дома.

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Джозеф БайденНефть