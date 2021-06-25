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Байден объявил режим ЧС во Флориде. Произошло масштабное обрушение здания

Автор: Анастасия Рокитна

В американском городе Серфсайд произошло масштабное обрушение здания, судьба 99 человек остается неизвестной. Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Флорида после обрушения там жилого дома. Также Байден распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Отметим, в после обрушения дома во Флориде судьба 99 человек остается неизвестной. Около 35 человек достали из-под завалов.

Обрушение 12-этажного кондоминиума Champlain Towers South в небольшом прибрежном городке Серфсайд произошло в ночь на четверг. Еще до наступления рассвета началась масштабная поисково-спасательная операция.

Точное количество арендаторов неизвестно, полиция пытается собрать всю необходимую информацию.

Напомним, Джо Байден предложил властям Майами помощь федерального правительства.

Отметим, в ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами.

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Джозеф Байденобрушение дома