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Байден обвинил Путина в рекордной инфляции и предложил план по борьбе с ростом цен

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден отреагировал на рекордную за 40 лет инфляцию и рост цен из-за вторжения России в Украину. Глава Белого дома призвал Конгресс принять закон, который поможет американцам противостоять повышению цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Байден отметил, что повышение цен из-за агрессии президента РФ Владимира Путина стало мощным ударом в мае для многих стран.

Президент заявил, что жители США платят "налог Путина" на еду и бензин.

"Высокие цены на бензин, на энергоносители и продукты питания составили около половины месячного роста цен. Когда мы продолжаем наши усилия, направленные на защиту свободы в Украине, мы должны делать больше и быстро, чтобы снизить цены здесь", - заявил он.

Байден назвал борьбу с инфляцией "главным экономическим приоритетом".

Он призвал членов Конгресса срочно провести необходимые процедуры для создания реформы налогообложения богатейших американцев и крупных корпораций.

Ранее сообщалось, что российские пропагандисты распространяют фейки о том, что якобы антироссийские санкции приносят вред жителям западных стран.

Напомним, МВФ предупредил, что мировым финансовым лидерам, возможно, придется привыкнуть к борьбе с многочисленными источниками инфляционного давления.

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Джозеф Байден