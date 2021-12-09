UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Украины с лидерами "Бухарестской девятки"

Автор: Анна Полисученко

Американский президент Джо Байден после намеченного на четверг телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским намерен обсудить с лидерами стран "Бухарестской девятки" состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ-США. В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на U.S. News.

"Завтра президент Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточного фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее мы писали, что Байден предупредил Путина: США готовы сделать все для Украины, что не сделали в 2014 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден