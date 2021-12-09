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Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Украины с лидерами "Бухарестской девятки"

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 00:57
Байден обсудит ситуацию вокруг РФ и Украины с лидерами "Бухарестской девятки" Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Американский президент Джо Байден после намеченного на четверг телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским намерен обсудить с лидерами стран "Бухарестской девятки" состоявшийся во вторник онлайн-саммит РФ-США. В "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на U.S. News.

"Завтра президент Байден поговорит с украинским президентом Зеленским, чтобы обсудить наращивание РФ военных сил на границе Украины. После этого он проведет звонок с лидерами "Бухарестской девятки" - группы наших союзников на восточного фланге НАТО, чтобы проинформировать их о своем звонке с президентом Путиным, выслушать их точку зрения касательно текущей ситуации в области безопасности, а также подчеркнуть приверженность США трансатлантической безопасности", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее мы писали, что Байден предупредил Путина: США готовы сделать все для Украины, что не сделали в 2014 году.

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