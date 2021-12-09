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Байден обговорить ситуацію навколо РФ і України з лідерами "Бухарестської дев'ятки"

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Четвер 09 грудня 2021 00:57
Байден обговорить ситуацію навколо РФ і України з лідерами "Бухарестської дев'ятки" Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Американський президент Джо Байден після наміченої на четвер телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським має намір обговорити з лідерами країн "Бухарестської дев'ятки" відбувся у вівторок онлайн-саміт РФ-США. У "Бухарестську дев'ятку" входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на U.S. News.

"Завтра президент Байден поговорить з українським президентом Зеленським, щоб обговорити нарощування РФ військових сил на кордоні України. Після цього він проведе дзвінок з лідерами "Бухарестської дев'ятки" - групи наших союзників на Східного фланзі НАТО, щоб проінформувати їх про свій дзвінок з президентом Путіним, вислухати їх точку зору щодо поточної ситуації в галузі безпеки, а також підкреслити прихильність США трансатлантичної безпеки", - йдеться в повідомленні, поширеному прес-службою Білого дому.

Раніше ми писали, що Байден попередив Путіна: США готові зробити все для України, що не зробили в 2014 році.

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