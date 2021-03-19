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Байден обсудил с постпредами Совбеза ООН пути взаимодействия в борьбе с пандемией

Автор: Инна Собора

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями Совета безопасности ООН. Он подтвердил приверженность США к возобновлению взаимодействия с международными организациями, в частности с ООН.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Так, Байден заявил о важности работы с глобальными партнерами и через многосторонние учреждения для прекращения пандемии, повышения глобальной безопасности в области здравоохранения и обеспечения того, чтобы страны способствовали справедливому и устойчивому экономическому восстановлению.

Президент Байден также отметил необходимость действий СБ ООН в отношении ряда региональных кризисов, в том числе в Мьянме, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальная вакцинация от коронавируса требует скоординированных усилий. Поэтому он предложил G20 создать специальную группу по вакцинации от COVID-19.

Также Гутерриш заявил, что в мире распространение вакцин осуществляется несправедливо и неравномерно.

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Новости Украины Джозеф БайденООНпандемия
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