Байден обговорив із президентом Єврокомісії економічну підтримку України

У четвер, 20 квітня, президент США Джо Байден провів розмову із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

"Лідери обговорили нещодавню поїздку президента фон дер Ляйєн до Пекіна та їхню спільну відданість підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та сумлінної торгівлі", - йдеться у повідомленні. Президент Байден і президент фон дер Ляйєн також підтвердили зобов'язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну допомогу та допомогу в галузі безпеки. "Також лідери вирішили продовжувати тісне співробітництво, щоб покласти на Кремль витрати на російську агресію", - додали у Білому домі.