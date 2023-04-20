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Байден обговорив із президентом Єврокомісії економічну підтримку України

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Четвер 20 квітня 2023 21:20
Байден обговорив із президентом Єврокомісії економічну підтримку України Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 20 квітня, президент США Джо Байден провів розмову із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

"Лідери обговорили нещодавню поїздку президента фон дер Ляйєн до Пекіна та їхню спільну відданість підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку, прав людини та сумлінної торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Президент Байден і президент фон дер Ляйєн також підтвердили зобов'язання США та ЄС забезпечити Україні необхідну економічну допомогу та допомогу в галузі безпеки.

"Також лідери вирішили продовжувати тісне співробітництво, щоб покласти на Кремль витрати на російську агресію", - додали у Білому домі.

Нагадаємо, що США вчора, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.

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