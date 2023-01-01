Байден незабаром заявить, чи буде знову балотуватись в президенти США, - Politico

Попередньо відомо, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року. Таку інформацію виданню підтвердили джерела, наближені до самого президента.

За їх словами, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час своєї відпустки на острові Сен-Круа.

"Джо Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році", - пише Politico.

Відмічається також, що 2023 почався для Байдена та його партії більш політично вдалим. Це викликано також тим, що він висловив підтримку Україні.