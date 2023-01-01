UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден незабаром заявить, чи буде знову балотуватись в президенти США, - Politico

Фото: Джо Байден планує знову йти на вибори президента США у 2024 році (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Попередньо відомо, що своє рішення Байден може оголосити вже в середині лютого 2023 року. Таку інформацію виданню підтвердили джерела, наближені до самого президента.

За їх словами, лідер США обговорював це питання з усією родиною під час своєї відпустки на острові Сен-Круа.

"Джо Байден може вже у середині лютого повідомити про своє остаточне рішення боротись за пост президента США у 2024 році", - пише Politico.

Відмічається також, що 2023 почався для Байдена та його партії більш політично вдалим. Це викликано також тим, що він висловив підтримку Україні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік. Документ включає багатомільярдну допомогу Україні.

Нагадаємо, уряд США розглядає можливість відправки бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденПрезидент