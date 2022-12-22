Байден про небажання передавати Україні всю зброю, на яку є запит: є дві причини

"Чому ми не дамо Україні все, що вони хочуть, щоб ми дали? З двох причин. Є цілий Альянс, якому критично важливо підтримувати Україну. І якщо ми дамо Україні те, що фундаментально відрізняється від того, що вже туди надходить, це може привести до розколу НАТО, ЄС та всього світу", - зазначив Байден.

За словами президента США, друга причина пов'язана з тим, що європейські союзники США, лідери європейських країн не хочуть розпочинати війну з Росією, розпочинати Третю світову війну.

"Завершення війни можна досягти за рахунок того, щоб Україна здобула перемогу на полі бою. Ми дамо Україні те, що їй треба, щоб досягти успіху на полі бою", - додав Байден.