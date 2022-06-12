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Байден назвал главную цель Путина в войне против Украины

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российский президент Владимир Путин не просто вторгся в Украину. Он хочет уничтожить независимую украинскую культуру, потому что считает, что ее просто не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время брифинга.

"Посмотрите, что он (Путин - ред.) делает. Он стирает с лица земли не только то, что осталось. Он уничтожает все их культурные центры музеи, школы, достопримечательности. Он пытается уничтожить культуру Украины", - заявил Байден.

В свою очередь он отметил, что позиция остаться в стороне и не поддерживать Украину недопустима, а значит Запад продолжит оказывать Украине помощь даже несмотря на экономические проблемы.

"Мысль, что мы можем стоять в стороне и позволить этому произойти, просто невозможна. Невозможно. И поэтому мы усилили НАТО, и поэтому мы помогаем Украине", - добавил Байден.

Напомним, в апреле Байден назвал Путина диктатором, который осуществляет "геноцид на другом конце света", намекая на Украину.

Добавим, недавно в Госдепе США заявили, развязанная Кремлем война имела целью подорвать основы мировой безопасности.

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