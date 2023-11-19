Байден написал статью для Washington Post и упомянул в ней Украину

Президент США Джо Байден написал статью, в которой размышляет о российском вторжении в Украину, войне Израиля и ХАМАС, а также о роли Америки в мировом порядке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Во вступительной части Байден заявляет, что у российского диктатора Владимира Путина та же цель, что и у ХАМАС - "стереть соседнюю демократию с карты мира".

"И Путин, и ХАМАС надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию и воспользоваться последующими беспорядками. Америка не может и не позволит этому произойти. Ради наших собственных интересов национальной безопасности - и ради блага всего мира", - заявил президент США.

Мнения о войне в Украине

Байден отметил, что из обеих мировых войн прошлого века остались знания, что на агрессию в Европе нужно отвечать, сам по себе кризис не пройдет. В этом ключе он назвал американскую помощь инвестицией в собственную безопасность.

" Мы удерживаем американские войска от этой войны, поддерживая храбрых украинцев, защищающих свою свободу и Родину. Мы оказываем им оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеванию, прежде чем конфликт распространится дальше", - заявил он.

Также президент США напомнил о помощи еще от более 50 стран, которую получает Украина.

"Мы также построили более сильный и объединенный НАТО, который усиливает нашу безопасность благодаря силе наших союзников, вместе с тем четко давая понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию", - подчеркнул Байден.

Война Израиля и ХАМАС

В этой части статьи Байден отметил, что палестинцы оказались под властью ХАМАС, который использует их как живой щит. В этом контексте он отметил, что цель США не просто остановить эту войну, но и "разорвать круг непрерывного насилия и построить что-нибудь покрепче в Газе и на Ближнем Востоке".

Он также рассказал о планах помочь в будущем Израилю и палестинским территориям лучше интегрироваться в Ближний Восток.

"Это также идея инновационного экономического коридора, который соединит Индию с Европой через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, о котором я объявил вместе с партнерами на саммите Группы 20 в Индии в начале сентября. Усиление интеграции между странами создает предполагаемые рынки и привлекает больше инвестиций", – сказал Байден.

Он отметил, что в будущем нет места для насилия и ненависти со стороны ХАМАС. Также Байден заявил, что решение о создании двух государств - "единственный способ обеспечить долгосрочный мир".

" Достижение этого потребует от израильтян и палестинцев, а также от Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров обязательств. Эту работу нужно начать сейчас", - подчеркнул президент США.

По его словам, в этих целях Соединенные Штаты предложили основные принципы, как выйти из этого кризиса, чтобы дать миру фундамент, на котором можно строить мир. Во-первых, Газу должны перестать использовать в рамках насильственных действий.

" Не должно быть насильственного перемещения палестинцев из Газы, повторной оккупации, осады или блокады и сокращения территории. И после окончания этой войны голоса палестинского народа и его стремления должны быть в центре посткризисного управления в Газе", - отметил Байден.

Во-вторых, Газа и Западный берег должны воссоединиться под единой структурой управления, в конце концов под руководством восстановленной Палестинской власти, поскольку мы работаем над решением о создании двух государств.

Ближний Восток

Байден отметил, что конфликты на Ближнем Востоке уже приводили к последствиям по всему миру. Поэтому США работают над тем, чтобы предотвратить распространение конфликта.

"Я также ясно заявил, что Соединенные Штаты сделают все необходимое, чтобы защитить американские войска и персонал, размещенный на Ближнем Востоке, и мы неоднократно отвечали на удары по нам", - заявил он.

Президент США добавил, что они "никогда не должны забывать урок, который неоднократно усваивали на протяжении нашей истории: из-за большой трагедии и потрясения может произойти огромный прогресс".

Больше надежды. Больше свободы. Меньше ярости. Меньше образ. Меньше войны. Мы не должны терять нашу решимость достигать этих целей, потому что сейчас наиболее нужны четкое видение, великие идеи и политическая смелость. Это стратегия, которой моя администрация и дальше будет руководствоваться - на Ближнем Востоке, в Европе и во всем мире", - заключил он.

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