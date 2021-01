Байден написал первое сообщение в Twitter в должности президента США

Джо Байден написал первый твит в должности президента США. Сообщение появилось через несколько часов после инаугурации.

Об этом сообщил официальный представитель соцсети Ник Пачилио на своей странице.

Официальные аккаунты Белого дома в Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec) в среду, 20 января, перешли от администрации Дональда Трампа к администрации вступившего в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В среду, на странице POTUS действующий американский лидер опубликовал свой первый твит.

"Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям", - написал Байден.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.