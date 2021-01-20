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Байден написал первое сообщение в Twitter в должности президента США

Вашингтон, Среда 20 января 2021 22:54
Байден написал первое сообщение в Twitter в должности президента США
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Джо Байден написал первый твит в должности президента США. Сообщение появилось через несколько часов после инаугурации.

Об этом сообщил официальный представитель соцсети Ник Пачилио на своей странице.

Официальные аккаунты Белого дома в Twitter (@WhiteHouse), президента США (@POTUS), вице-президента (@VP), первой леди (@FLOTUS) и пресс-секретаря (@PressSec) в среду, 20 января, перешли от администрации Дональда Трампа к администрации вступившего в должность президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

В среду, на странице POTUS действующий американский лидер опубликовал свой первый твит.

"Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы столкнулись, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет и сразу приступаю к работе, чтобы принять решительные меры и оказать немедленную помощь американским семьям", - написал Байден.

Известно, что для супруга нового вице-президента США Камалы Харрис Дага Эмхоффа был специально создан аккаунт @SecondGentleman ("Второй джентльмен").

Сегодня Джозеф Байден и Камала Харрис принесли присягу и стали 46-ми президентом и вице-президентом США соответственно.

На РБК-Украина можно следить в режиме онлайн-трансляции за всеми событиями, словами и решениями в день инаугурации Байдена.

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Новости Украины В мире инаугурацияДжозеф Байден

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