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Байден напередодні зустрічі з Цзіньпіном розповів про "реальні проблеми" Китаю

Середа 15 листопада 2023 12:38
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Байден напередодні зустрічі з Цзіньпіном розповів про "реальні проблеми" Китаю Фото: президенти Китаю та США Сі Цзіньпін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на тлі очікуваної зустрічі зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем на саміті в Сан-Франциско заявив, що Пекін має "реальні проблеми".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Таке висловлювання американського лідера прозвучало на заході зі збору коштів за день до переговорів із главою КНР, метою яких, зазначається у публікації, є відновлення відносин між Вашингтоном та Пекіном.

"Президент Сі Цзіньпін - ще один приклад того, як відновлюється американське лідерство у світі", - сказав Байден.

Також він додав, що "у них (у Китаю - ред.) реальні проблеми".

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско. Ця зустріч пройде на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

За інформацією Reuters, на зустрічі лідери обговорюватимуть вторгнення РФ в Україну, зв'язки Північної Кореї з Росією, розвиток штучного інтелекту і не лише.

При цьому в Білому домі зазначали, що очікують від зустрічі конкретних результатів і сподіваються побачити прогрес у відновленні військових зв'язків з КНР.

Детальніше про зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, і чого чекати від саміту в Сан-Франциско - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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