Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.
"Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это", - заявил американский президент.
При этом он добавил, что надеется на то, чтобы кандидатом в вице-президенты на выборах в 2024 году будет Камала Харрис. В то же время Байден заявил, что не знает, будет ли его соперником на следующих выборах 45 президент США Дональд Трамп.
Отметим, что 20 января перед инаугурацией Джо Байдена Трамп намекнул на планы по возвращению в Белый дом в качестве президента.
"Мы вернемся тем или иным способом... Удачной жизни, мы скоро увидимся", - заявил Трамп.