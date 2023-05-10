Байден може скасувати поїздку на саміт G7 через безвихідь зі стелею держборгу США

Президент США Джо Байден може скасувати поїздку до Японії на саміт країн "Великої сімки", якщо він не досягне прогресу в переговорах з Конгресом щодо підвищення стелі держборгу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

"Я, як і раніше, прихильний справі, але, очевидно, це найважливіше питання на порядку денному", - заявив Байден журналістам після зустрічі зі спікером палати представників Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу в Білому домі.

Підкресливши серйозність переговорів про стелю держборгу, Байден додав, що скасування поїздки на саміт країн G7 в Хіросімі 19 травня можливе, але малоймовірне.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що Токіо не отримував жодних повідомлень від уряду США щодо можливої відсутності Байдена на саміті.