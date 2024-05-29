Байден може переглянути деякі "червоні лінії" щодо війни в Україні, - WP

"Ці кроки означатимуть значну ескалацію ретельно вивіреної політики Байдена щодо підтримки України.... Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, свідчить про зростаючу стурбованість адміністрації щодо вразливості України на полі бою", - пише видання.

Загроза нових санкцій проти Китаю, як зазначається, є особливо делікатною, оскільки вона виникає в той час, коли обидві країни намагаються стабілізувати свої відносини.

"Але офіційні особи США стурбовані тим, що Пекін, технічно дотримуючись своєї обіцянки не постачати зброю Москві, став найбільшим фактором розвитку оборонного сектору Росії та її повномасштабного вторгнення в Україну", - пише WP.

Допомога Росії з боку Китаю

Про зростання допомоги Китаю, як пишуть журналісти, чітко свідчить звіт Натаніеля Шера для Фонду Карнегі. Проаналізувавши дані міжнародної митниці, Шер виявив, що Китай є найбільшим постачальником Росії 50 "високопріоритетних" товарів подвійного призначення. Митні дані також показали, що частка Китаю в російському імпорті цих товарів зросла з 32% у 2021 році до 89% минулого року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав ВВС, що ці предмети подвійного призначення "використовуються, щоб допомогти Росії в надзвичайно швидкому курсі виробництва боєприпасів, танків, бронетехніки, ракет" - хоча Китай продовжує утримуватися від "надання фактичної зброї". Зокрема, Китай постачає близько 70% російського імпорту верстатів і 90% імпортованої мікроелектроніки.

Китай також надає Росії супутникову технологію, яка може мати вирішальне значення для зв’язку та цілевказівки в бойовому просторі України.

Питання ударів зброєю США по території РФ

Як пише видання, офіційні особи США стурбовані тим, що Росія скупчує війська та техніку для нападу на Харків та інші міста на сході України.

"Американська артилерія та ракети малої дальності можуть вразити ці цілі, не загрожуючи глибокими ударами по Росії. Але наразі Сполучені Штати обмежують їх використання всередині України, тому вони не можуть завдати удару по великих російських центрах матеріально-технічного забезпечення та збору військ, розташованих за кордоном. Але це може змінитися, оскільки інші країни НАТО тиснуть на Байдена, щоб він послабив контроль", - зазначає WP.

Журналісти наголошують, що, "можливо, ми наближаємося до ще однієї точки перелому в Україні".

"У той час як Китай все сильніше схиляється до свого партнерства з новою домінуючою Росією, Байден зважує, чи варто поглиблювати свій альянс з Києвом. Це призвело б до нових ризиків, але мало б сенс, якби це могло зміцнити Україну", - зазначає видання.